Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 1 gennaio 2022

Oggi, 1 gennaio 2022, inizia un nuovo anno, che potrebbe aprirsi subito con la benedizione della Dea Bendata, per mezzo dell’estrazione del Million Day e dei numeri che andranno a comporre la cinquina vincente. Quale sarà la cinquina vincente del giorno? Per scoprirlo, potrete consultare la sequenza magica direttamente su questo articolo. In alternativa, potrete farlo in diretta live nelle ricevitorie, sul sito www.millionday.it, sull’app Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. L’appuntamento, come di consueto, è fissato alle 19.

Nel contempo, è scattata la caccia al 199° milionario della storia di questa lotteria. L’ultima vincita al Million Day risale infatti a pochi giorni prima di Natale: era lunedì 20 dicembre e in Sicilia un giocatore, con una giocata plurima da cinque euro, si è aggiudicato un milione di euro a Regalbuto, in provincia di Enna. Due giorni prima, lo stesso epilogo si era verificato anche in Campania, a Carinola, in provincia di Caserta. Sarà quindi un inizio d’anno con il botto? L’auspicio è che la risposta possa essere affermativa e che possa riguardare direttamente uno o più nostri lettori.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 1 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME GIOCARE AL MILLION DAY? TUTTE LE MODALITÀ A DISPOSIZIONE

In attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione del Million Day di oggi, sabato 1 gennaio 2022, e i relativi numeri vincenti, rammentiamo a ciascuno di voi che per partecipare al concorso targato Lottomatica è necessario compilare una schedina selezionando numeri compresi tra l’1 e il 55. Le modalità di scommessa sono tre: giocata singola, in cui si pronosticano 5 numeri al costo di 1 euro; giocata plurima (più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in un solo scontrino); giocata sistemistica, per cui è possibile pronosticare fino a 9 numeri, generando una pluralità di giocate fino a un massimo di 126.

In tal senso, i premi in palio sono numerosissimi, anche per chi non azzecca la cinquina. Tra le possibilità di vincita, infatti, ce n’è anche una da mille euro. Ribadiamo quindi la raccomandazione a consultare con scrupolo e attenzione la vostra bolletta prima di giudicarla frettolosamente come “non vincente”, utilizzando tutte le metodologie esistenti. Nota a margine: i premi in palio sono indicati al netto del prelievo applicato a norma di legge sulle vincite dell’8%.



