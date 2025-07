Ben ritrovati amanti del Million Day, ben tornati sulle nostre pagine in vista della seconda estrazione di oggi, quella delle ore 20:30 di questo giovedì 10 luglio 2025. Ci siamo, fra poche ore avremo l’elenco dei vincitori, le due cinquine fortunate, i dieci numeri, cinque più cinque, compresi dall’1 fino al 55, ma fino a quell’ora dovremo solo sperare che le nostre cifre giocate siano quelle che valgono un milione di euro.

Se però non aveste ancora giocato allora siete doppiamente finiti sulla pagina giusta, visto che vogliamo dispensarvi i nostri consigli non richiesti su quali numeri giocare, su quali cinquine provare a scommettere i nostri soldi in vista appunto dell’estrazione del Million Day delle ore 20:30. Possiamo provare con questa semplice cinquina formata dai numeri 13, 28, 33, 39 e 46.

Per un’altra cinquina potreste invece giocarvi le cifre 2, 8, 27, 41 e 50. Ma se ancora non ne aveste abbastanza potreste allora giocarvi questi numeri per un’ultima cinquina del Million Day: partiamo dal numero 9, proseguiamo con il 17, quindi scegliamo il 26, poi il 27, e concludiamo con il 55. Nella speranza di avervi fatto una cosa gradita, vi lasciamo alle vostre giocate e come sempre, ci vediamo più tardi.

