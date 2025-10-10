Se volete scoprire quali sono i numeri vincenti della prima estrazione del Million Day di oggi, 10 ottobre 2025, restate su questa pagina

I nuovi numeri vincenti del Million Day stanno per tornare. Alle ore 13:00 di questo venerdì 10 ottobre 2025 ci sarà la prima delle due estrazioni quotidiane; di conseguenza, andremo a scoprire le prime due cinquine fortunate di oggi. Se per caso non sapeste quali numeri giocare in vista di questa prima tornata giornaliera del Million Day, potreste fiondarvi sui numeri più frequenti. Dovete infatti sapere che vi sono delle cifre che escono spesso e volentieri a questo gioco, a cominciare dal 35, sorteggiato ben 186 volte. Il 52 è invece uscito in 192 estrazioni, mentre il 17 in 193. Meglio ancora ha fatto il 25 con 195 giocate, ma il re indiscusso dei frequenti è il 54, uscito per ben 214 estrazioni del Million Day.

Se per caso voleste giocare anche al concorso Extra Million Day, raddoppiando la possibilità di vincita (premio massimo 100.000 euro), in quel caso i più frequenti sono il 48, sorteggiato 183 volte, quindi il 18, uscito invece in 184 occasioni, e il 19, che è comparso sui terminali del Million in 186 estrazioni, così come il 41.

Su tutti svetta comunque il 6, il numero maggiormente estratto nella storia dell’Extra, 191 volte. Volendo, avete quindi già due cinquine da giocare: magari non beccherete tutti e dieci i numeri, ma un paio o forse anche tre sì. Perché non provarci?

L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 11 – 20 – 34 – 42 – 43

Extra MillionDay: 27 – 31 – 32 – 41 – 49