Con l’avvicinarsi della serata di oggi si sta per chiudere anche l’ormai consueto doppio appuntamento con la fortuna che oggi – come d’altronde in qualsiasi altra giornata della settimana e dell’anno – ha indossato i panni del Million Day: come sempre facciamo, vi ricordiamo che l’estrazione vera e propria si terrà puntualmente alle ore 20:30 consegnandoci la seconda serie di cinquine vincenti odierne e mentre la finestra di gioco si concluderà una decina di minuti prima dell’estrazione; nel frattempo se non riusciste a fare in tempo a partecipare al Million Day questa sera vi ricordiamo che potrete farlo nuovamente domani e in qualsiasi altro giorno!

Numeri vincenti Million Day di oggi 11 febbraio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Se foste ancora entro quei 10 minuti utili per una giocata dell’ultimo minuto per il Million Day, vi vogliamo lasciare un paio di consigli sui numeri che potreste usare nelle vostre schedine attingendo direttamente dalle statistiche ufficiali: la cinquina che attualmente risulta essere la meno fortunata è composta dai numeri 12-36-16-47-14 che mancano da più di 30 sorteggi; mentre quella più fortunata parte con il frequentissimo 54 (presente in più di un sesto dei concorsi dell’ultimo anno), seguito dal quartetto 17-25-52-7 che vanta presenze comprese – rispettivamente – tra i 152 e i 142 concorsi, ovviamente non consecutivi!

Million Day oggi 10 febbraio 2025/ Estrazione numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: