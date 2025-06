Bentornati anche oggi, in questo mercoledì 11 giugno 2025, con il Million Day, l’estrazione delle ore 13:30. La prima delle due classiche tornate giornaliere sta quindi per arrivare e l’appuntamento è fissato poco dopo l’ora di pranzo o, se foste soliti mangiare piuttosto tardi, in concomitanza proprio come il pranzo “di mezzodi”. Cosa fare? Proviamo a fare un breve recap se per caso vi approcciaste per la prima volta al Million Day e non abbiate proprio idea di quello che vi stiamo raccontando.

La prima cosa da sapere è che ci sono due estrazioni giornaliere, la prima appunto delle ore 13:30 e la seconda sette ore dopo, alle 20:30. Un’altra cosa basilare è comprendere quanti numeri giocare e quali soprattutto, e in questo caso avrete un range di 55 numeri partendo dall’uno, scegliendone però solo cinque. Se i vostri 5 prescelti combaciano con quelli estratti vuol dire che avrete vinto un milione di euro o eventualmente 100.000 qualora aveste individuato gli Extra Million Day, una splendida doppia opportunità.

Questo è quanto, tutto molto semplice ma nel contempo difficile, visto che ovviamente non è facile scoprire i numeri vincenti. L’ultimo vincitore ha come data lo scorso 13 maggio 2025, di conseguenza parliamo di quasi un mese senza alcun nuovo milionario: per la legge dei grandi numeri un nuovo fortunato giocatore dovrebbe arrivare a breve, chissà che non si nasconda fra voi che ci leggete con tanta passione ogni giorno.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13.00

Million Day:

Extra MillionDay: