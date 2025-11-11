Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 11 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

È quasi arrivata l’ora di iniziare a tenere le dita incrociate per il secondo appuntamento di oggi – naturalmente martedì 11 novembre 2025 – del Million Day che allo scoccare delle ore otto e trenta di questa sera (sempre puntualissimo!) estrarrà i suoi secondi cinque numeri vincenti della giornata, accompagnati pochissimi minuti dopo anche dalla seconda combinazione della versione Extra del concorso: la differenza tra i due è soprattutto legata ai premi, certi che comunque l’oggetto del vostro desiderio quando si parla di Million Day sia soprattutto quell’incredibile bottino dal valore di ben un milione di euro!

Quest’ultimo – ovviamente – richiederà che abbiate indovinato tutti e cinque i numeri che la Dea Bendata sceglierà come vincenti durante l’imminente sorteggio serale del Million Day, ma è bene ricordare sempre anche che verranno proclamati vincitori (pur con bottini notevolmente inferiori che arrivano al massimo fino al valore di mille euro) tutti coloro che di numerini ne indovineranno solamente due; mentre al contempo la cinquina potrete indovinarla anche nel sorteggio Extra che si terrà poco dopo.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: