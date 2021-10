Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 12 settembre 2021

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Un nuovo appuntamento con il Million Day è alle porte: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 12 ottobre 2021. In quest’annata sono stati premiati già 45 vincitori milionari, l’ultima annotato in Liguria, a Sarzana. Ora siamo alla ricerca del 192esimo vincitore milionario della storia del gioco ed in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse…

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri l'esito dell'estrazione di oggi 11 ottobre 2021

Fino alle ore 18.45 è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00 andrà in onda la diretta dell’estrazione della cinquina dorata del Million Day su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa potrete effettuare le verifiche del caso qui a fondo pagina.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 10 ottobre 2021: ecco la cinquina

ANALIZZIAMO LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Negli ultimi minuti a disposizione prima dell’estrazione del Million Day proviamo a fornirvi qualche indicazione per le ultime giocate. Passiamo dunque alle statistiche, partendo dai numeri ritardatari: il re dei latitanti è il 25, out da 45 estrazioni. Poi abbiamo 23 e 37, assenti da 42 e 28 giorni, mentre non si hanno notizie di 47 e 21 da 27 e 25 concorsi. Il 5 non viene estratto da 24 turni, mentre 4 e 7 non rientrano nella combinazione vincente da 23 e 21 giorni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: la vetta è condivisa da 46 e 50 con 47 estrazioni, seguiti dal 51 con 43 concorsi. Poi abbiamo l’1 con 42 estrazioni, mentre 23 e 40 sono fermi a quota 41 estrazioni. A tra poco per l’estrazione dei numeri vincenti…

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi sabato 9 ottobre 2021

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 12 OTTOBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA