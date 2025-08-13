Spazio ad una nuova estrazione del Million Day, quella delle ore 20:30 di oggi, 13 agosto 2025, le due cinquine fortunate odierne

In attesa della giocata odierna del Million Day, apriamo subito le danze con i primi cinque numeri da giocare in vista dell’estrazione di oggi, 13 agosto 2025, ore 20:30, leggasi 7, 19, 27, 39 e infine 55. Spazio ad un’altra cinquina – venghino signori – e scegliamo di preciso i numeri 12, 24, 36, 39, 51. Continuiamo a dare altri numeri, e scegliamo le cifre 23, 29, 31, 40 e 52. Infine, chiudiamo in bellezza con la cinquina della data odierna, quindi scegliamo l’8 del mese di agosto, poi il 13 del giorno, quindi il 20 e il 25 dell’anno, e completiamo il tutto – per completare il cerchio – con il numero 45, dato dalla somma fra 20 e 25.

Chissà mai che fra questi venti numeri non si nascondano quelli vincenti, per lo meno – come detto sopra – anche solo quelli che valgono da due euro: speriamo davvero. Comunque, come vi ricordiamo sempre, non prendete questi numeri come oro colato ma semplicemente come dei consigli spassionati di chi adora giocare al Million Day, anche ovviamente in vista dell’estrazione serale che arriverà a breve. Altro reminder: se qualche fortunello fra voi che ha magari deciso di ascoltare i nostri consigli, ha vinto, che ce lo faccia sapere, ed è gradito anche un regalo, ovviamente si scherza.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: