Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 13 febbraio 2024

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI IN ATTESA DEL MILIONE

Come ogni giorno, anche in questo 13 febbraio siamo in attesa di conoscere i numeri vincenti del Million Day, che offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro, come ci ricorda lo stesso nome del concorso. Per giocare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro, attendendo poi l’estrazione prescelta per scoprire se siano vincenti. Le estrazioni, infatti, sono due: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Il gioco non va mai in vacanza: è infatti attivo 365 giorni l’anno, nel 2024 ovviamente 366. Si tratta di un concorso giornaliero al quale si può partecipare tramite app Sisal, sul sito web del gioco stesso o in ricevitoria, dove può essere avanzata una giocata in forma cartacea.

Non dimentichiamo poi la possibilità di giocare anche all’Extra Million Day ossia al concorso aggiuntivo che permette di vincere invece 100.000 euro puntandone uno solamente. Anche in questo caso vanno scelti cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 ma saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale: dunque non è escluso che si possa vincere ad entrambi i concorsi contemporaneamente. A febbraio, dopo 13 giorni, nessuno è riuscito a vincere ancora un milione di euro. L’ultimo fortunato è infatti arrivato il 31 gennaio a Brancaleone, in un mese particolarmente fortunato: gennaio ha infatti offerto quattro vittorie da sei zeri! Chissà che oggi, in questo 13 febbraio, la fortuna non baci qualcuno…

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 15 – 17 – 25 – 35 – 40

EXTRA MILLION DAY: 7 – 12 – 13 – 24 – 42

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











