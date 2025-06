E’ tutto pronto per scoprire la duplice estrazione del Million Day. Si comincia dalle ore 13:00 di questo venerdì 13 giugno 2025, con la prima giocata e le due cinquine vincenti, dopo di che alle ore 20:30 spazio alla seconda estrazione. In questo focus vogliamo concentrarci sui numeri della prima delle due estrazioni, ricordandovi che potrete giocare fino a pochi minuti prima del grande sorteggio, precisamente fino alle ore 12:50 circa.

Numeri vincenti Million Day di oggi 12 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Finalmente anche a giugno abbiamo il primo vincitore del Million Day, tenendo conto che venerdì scorso, 6 giugno, un fortunato giocatore di San Giustino, località della provincia di Perugia, si è portato a casa il milione di euro giocandosi i numeri 6, 8, 16, 28 e 29. Sembrerebbe così facile a vedere la cinquina e la domanda sorge spontanea: perchè non ci ho pensato io a giocare quei numeri? Non disperiamoci visto che abbiamo ancora molte altre possibilità di giocare, tenendo conto che ogni giorno abbiamo appunto due estrazioni e che una schedina costa solo due euro. Tra l’altro non ci sono limiti, nel senso che possono verificarsi anche più vincitori in una sola tornata, ed inoltre, anche in caso di vincita il montepremi resta sempre lo stesso ad ogni giocata. Di conseguenza, non vi resta che giocare i vostri numeri per il Million Day delle ore 13:30 e noi vi auguriamo buona fortuna.

Million Day, numeri vincenti di oggi 12 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY

Million Day:

Extra MillionDay: