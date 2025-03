Siamo di nuovo qui insieme a voi a scoprire i nuovi numeri fortunati del Million Day, precisamente le due cinquine vincenti, dall1 al 55, della seconda ed ultima estrazione di oggi, giovedì 13 marzo 2025. L’attesa terminerà alle ore 20:30, quando appunto capiremo quali saranno le cifre vincenti di oggi: combaceranno con le nostre? Prima di tutto bisognerà scegliere i numeri da giocare, ma senza esagerare, visto che l’importante è vincere, ma prima di tutto bisogna divertirsi sempre con moderazione: non investite cifre elevate, chi vince spesso e volentieri ha giocato la prima cinquina della sua vita, e totalmente a caso.

Million Day, numeri vincenti di oggi 13 marzo 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Ecco perchè vi invitiamo a giocarvi numeri che vi ispirano, senza puntare troppo sui sistemi complessi e sofisticati. Nel caso potreste anche seguire i nostri consigli, come ad esempio questa cinquina formata dall’1, il 20, poi il 31, il 40 e infine il 53. Se per caso questi numeri non vi aggradano provate a giocare questi, leggasi 3, 12, 18, 45 e infine 48. Siete sazi o ne volete altri? Be se puntate sulla seconda opzione eccovi un’ultima stringa da giocare, leggasi 10, 15, poi 25, 33 e infine 47. Ricordatevi però che l’estrazione del Million day scatta alle ore 20:30, quindi non arrivate in ritardo.

Estrazione Million Day di oggi 12 marzo 2025/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: