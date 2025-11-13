Siamo pronti a scoprire quali sono i numeri vincenti della prima giocata di oggi, giovedì 13 novembre 2025, del Million Day: l'elenco

Il Million Day ritorna, ma nessuna sorpresa. Così come previsto alle ore 13:00 ci sarà la prima nuova estrazione di questo nuovo giorno, giovedì 13 novembre 2025, una nuova possibilità di vincere i ricchi premi messi in palio dal gioco della Lottomatica. Si punta ovviamente a portarsi a casa il malloppo ma per farlo bisognerà cercare di individuare cinque numeri vincenti.

C’è qualche trucco? Di solito si giocano i numeri apparsi nei sogni, ma c’è anche chi gioca quelli che considera dei numeri fortunati, magari un numero che indossava/indossa giocando a calcio, a basket o a pallavolo, o magari il numero di maglia del proprio beniamino sportivo. Ad esempio chi è tifoso di Cristiano Ronaldo potrebbe giocarsi ovviamente il 7, il suo numero di maglia, ma anche l’1, inteso come campione ma anche come il gioco del calcio nella smorfia napoletana.

Si può aggiungere quindi il 55, che sempre nella smorfia napoletana sta ad indicare il “campione”, mentre il 38 rappresenta lo sport. Ci manca quindi un ultimo numero e potremmo scegliere quindi il 26, che indica lo stadio. Ricapitolando abbiamo quindi 1, 7, 26, 38 e 55: che Cristiano Ronaldo ci possa portare fortuna?

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: