Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 13 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

La fortuna potrebbe tornare a girare prestissimo perché – come vi avevamo già anticipato nel primissimo pomeriggio – a breve il Million Day tornerà in tutta la sua ricchezza per provare a donare un qualche interessante premio per i più fortunati tra voi carissimi affezionati lettori: premio che nel migliore dei casi (e purtroppo è una circostanza statisticamente piuttosto rara) potrebbe arrivare a valervi addirittura un milione di euro; oppure – se aveste giocato e vinto nella versione Extra del Million Day – la comunque interessantissima cifra di 100mila euro!

Premi, insomma, decisamente interessanti e che rendono il Million Day tra i giochi più amati e partecipati tra tutti i numerosi offerti da Sisal, tutto con una semplicità assoluta per chiunque voglia cimentarsi nel difficile compito di vincere un premio: per giocare, infatti, il regolamento non vi chiede di fare altro se non scegliere una combinazione da 5 numeri che siano tutti inferiori (o uguali) al 55 che rappresenta la cifra massima.

Una giocata vi costa solamente 1 euro, ma in ogni caso potrete sempre scegliere se raddoppiarla per rendere la vostra combinazione valida anche per giocare all’Extra Million Day e in questo caso – vale sempre la pena ricordarlo – i numeri tra i quali potranno essere sorteggiati i vincenti sono solamente 50 perché mancheranno quelli estratti la prima volta.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: