Quali sono i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day? Siamo in attesa come voi di scoprirlo e manca poco visto che alle ore 20:30 verranno comunicate le due cinquine fortunate, quelle da un milione di euro e quelle da 100.000. Come fare per vincere? Non c’è una formula magica, ma bisogna per forza di cosa giocarsi cinque numeri, tutti compresi dall’1 al 55. Potrete giocare quante schedine vogliate, basta spendere un euro ciascuna, e chissà che alla fine fra i numeri scelti da voi non vi siano appunto anche quelli della fortuna.

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 marzo 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Il nostro compito è finito? Tutt’altro, siamo qui per segnalarvi i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day ma prima vogliamo darvi qualche dritta, qualche cinquina da giocare per questa ultima possibilità di questo venerdì 14 marzo 2025. Partiamo con i primi cinque numeri, ovvero, 7, 13, 45, 50 e 55. Per una seconda cinquina possiamo giocarci la data di oggi, quindi il 3 (il mese di marzo), poi il 14 (il giorno), quindi il 20 e il 25 (l’anno 2025). Come ultima cifra potremmo aggiungerci il 45, data dalla somma fra 20 e 25, ma anche il 5, la differenza fra 25 e 20. Volendo si potrebbe giocare anche il 7, somma di 2+5. Insomma, sceglietelo voi il quinto numero ma fate in fretta perchè l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day sta per arrivare.

Estrazione Million Day di oggi 13 marzo 2025/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 11 – 16 – 31 – 37 – 40

Extra MillionDay: 5 – 17 – 21 – 24 – 41