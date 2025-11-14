Il Million Day delle ore 20:30 ritorna anche oggi, venerdì 14 novembre 2025: scopriamo insieme i numeri vincenti e le cinquine fortunate

Il Million Day regalerà questa sera un nuovo vincitore, un nuovo milionario che andrà ad aggiungersi al ricco elenco di baciati dalla fortuna? Lo scopriremo nel giro di breve tempo visto che alle ore 20:30 di questo venerdì 14 novembre 2025, assisteremo alla classica estrazione serale attraverso cui scopriremo quali saranno i numeri vincenti, quelli che ogni giocatore del Million Day attende con ansia e soprattutto con la propria schedina davanti agli occhi, pronto a capire se i numeri giocati corrispondano con quelli estratti.

Che la fortuna possa girare per qualcuno di voi lo si capisce chiaramente dal trend positivo che si è innescato dopo che per tutto il mese di ottobre non si sono registrati vincitori. Novembre 2025 è infatti iniziato alla grande visto che, a seguito della vittoria del 5 novembre scorso a Catanzaro, 48 ore dopo si è registrato un altro grande successo, il 351esimo milionario con il Million Day, parliamo precisamente del fortunato di Messina, nota località della Sicilia, che si è portato a casa il super premio giocando i cinque numeri 46, 26, 23, 20 e 2, presso la ricevitoria numero PA0942. Il Million Day bacia quindi ancora il sud e dopo la Calabria è toccato alla Sicilia: oggi ci sarà qualche altro nuovo vincitore? Lo scopriremo fra poco, dopo l’estrazione.

MILLION DAY: SCOPRI I NUMERI DELLE ORE 20:30

Million Day: 33 – 37 – 39 – 46 – 55

Extra MillionDay 7 – 14 – 17 – 41 – 49