Ecco le cinquine Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 14 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

È arrivata la sera e nel frattempo che si stanno tenendo le dirette per gli appuntamenti odierni dedicati ai concorsi lottiferi, un pensiero (anche importante!) dovrebbe andare al Million Day e alla sua versione Extra che esattamente alle ore 20:30 estrarranno le rispettive combinazioni vincenti – entrambe composta da cinque numeri l’una – con le quali potreste riuscire a vincere uno dei tanti premi tra quelli in palio: numeri – quelli serali – che si aggiungeranno e completeranno quelli già estratti alle ore 13:00 di oggi, scoperti in un altro articolo dedicato al Million Day che (nel caso vi interessasse) potrete facilmente recuperare tra queste pagine!

Prima di procedere in questa nostre diretta serale dedicata al Million Day, vi vogliamo ricordare che il vostro eventuale premio – con le consuete modalità tra le ricevitorie Sisal o gli uffici della banca Intesa Sanpaolo, a seconda del valore della vincita – potrete richiederlo già a partire dalla giornata di domani: l’accredito, ovviamente, non sarà immediato, ma complessivamente nell’arco dei prossimi 2 o 3 mesi dovreste in grado di individuarlo sul conto corrente che avete indicato durante la richiesta di riscossione.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 33 – 15 – 45 – 40 – 16

Extra MillionDay: 25 – 41 – 26 – 35 – 12