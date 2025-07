Quali sono i numeri vincenti del Million Day? Lo scopriremo oggi, 16 luglio 2025, alle ore 20:30, con le due classiche cinquine

Ci siamo, sta per arrivare la seconda estrazione del Million Day di oggi, 16 luglio 2025. Alle ore 20:30 tutti i giocatori incalliti, ma anche i neofiti – coloro che si approcciano oggi per la prima volta al gioco del milionario – saranno con la propria mente rivolata alla giocata serale, sperando che i cinque numeri restituiti dalla “macchina” corrispondano ovviamente a quelli da noi giocati.

Estrazione Million Day di oggi 16 luglio 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00

Qual è il trucco per vincere? Vi starete senza dubbio domandando e la risposta è semplice: non esiste alcun trucco, visto che servirà solamente che la famosa “Dea bendata”, ovvero, la fortuna, guardi proprio verso di voi quest’oggi, o meglio, questa sera.

Ciò che dovrete fare sarà scegliere cinque numeri, magari quelli che vi consigliamo noi quotidianamente, come ad esempio il 10, il 18, poi il 25, il 34 e infine il 49. Cinque numeri semplici, scelta senza alcun particolare criterio, come ad esempio i numeri 17, 23, 39, 49 e 54.

Million Day di oggi 15 luglio 2025/ Numeri vincenti dell'estrazione delle ore 20:30

Giocando due euro per ogni schedina, se voleste puntare sui nostri numeri dovrete quindi mettere in preventivo una somma totale di 4 euro, che però potrebbero trasformarsi in un milione di euro o male che vada 100.000 se doveste centrare i cinque estratti: a voi la scelta, ma fate in fretta perchè l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day si avvicina.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: