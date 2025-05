Benvenuti in questo 16 maggio 2025 ma soprattutto in questa nuova estrazione del Million Day. Torna l’appuntamento più atteso da tutti i videogiocatori che puntano al milione di euro, quello delle ore 13:00, quello della prima delle due estrazioni quotidiane. Si comincia quindi come al solito presto, nel giro di poche ore, di conseguenza questo è il momento dell’attesa ma anche della meditazione, del cercare di capire quali cifre giocarsi per provare a “sbancare”, ovvero, centrare i 5 numeri vincenti, dall’1 al 55, che saranno appunto sorteggiati alle ore 13:00.

Numeri vincenti Million Day di oggi 15 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Ricordiamo che saranno due come al solito le possibilità di vincita, a cominciare dalla prima, quella più importante, le cinque cifre vincenti legate al super premio da un milione di euro. Ci sarà poi la seconda, il premio “consolatorio” che vale 100.000 euro, garantendo comunque un’altra bella vittoria. Il meccanismo non cambia, in entrambi i casi si dovranno indovinare cinque numeri mentre se per caso ne riusciste ad indovinare solo 4 (ci sarà da mangiarsi le dita ovviamente), si potranno portare a casa indicativamente attorno ai 3-4 mila euro, euro più o euro meno. In ogni caso, a tutti una buona fortuna e soprattutto buona nuova estrazione del Million Day.

Million Day, numeri vincenti di oggi 15 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY, ECCO L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 1 – 14 – 40 – 42 – 43

Extra MillionDay: 8 – 11 – 17 – 18 – 23