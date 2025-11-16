Facciamo il punto sulla nuova estrazione del Million Day con i numeri vincenti di questa domenica, 16 novembre 2025, giocata delle ore 13:00
Avete voglia anche oggi di giocare al Million Day? In questa domenica 16 novembre 2025 – come ogni giorno del resto – torna il gioco del milionario e l’orario non cambia. Si comincia infatti fra poche ore, precisamente alle ore 13:00, quando scopriremo i primi numeri vincenti di questa nuovo Million Day, il giorno del milionario. Il nostro compito è provare a farvi vincere di conseguenza abbiamo pensato di confezionare anche oggi una cinquina ad hoc.
Abbiamo preso spunto da un evento molto importante che si celebra oggi, la Giornata mondiale dei poveri 2025, di conseguenza abbiamo scelto alcuni numeri che si possono abbinare a questo 16 novembre 2025 da giocare al Million Day. Cominciamo dal 17, che nella smorfia napoletana indica la povertà, quindi proseguiamo con il 16, che significa invece cibo (che i poveri spesso non hanno), ma anche il giorno odierno. Scegliamo anche il 9 e il 19, che significano rispettivamente aiuto e persona, e infine ci aggiungiamo il 25, ad indicare l’anno in corso.
La nostra cinquina di oggi sarà quindi composta da 9, 16, 17, 19 e 25: se per caso vi ispira fiducia, provate a puntarci un euro, chissà che fra poche ore non vi troverete sul conto in banca un bel milione di euro.
