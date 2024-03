Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 17 marzo 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, OGGI NUOVA ESTRAZIONE CON GRANDI VINCITE?

Dopo pranzo, Million Day fa cena con la nuova estrazione di oggi, domenica 17 marzo 2024. Numeri vincenti nuovamente protagonisti, ma anche pronti a sdoppiarsi, visto che c’è pure il concorso di Extra MillionDay. La lotteria, basata sull’estrazione casuale di cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, da quando ha fatto il suo debutto nel 2018 si è evoluta. Infatti, ha anche un’opzione di gioco. Ma andiamo con ordine… Per partecipare al gioco principale, bisogna compilare la schedina scegliendo 5 numeri compresi tra 1 e 55, ma questo vale se decidete di procedere con la giocata singola da un euro. Ci sono, infatti, altre due modalità di gioco.

Quella plurima prevede l’inserimento di più giocate singole nella stessa schedina del Million Day. C’è poi la giocata sistemistica: in questo caso bisogna scegliere tra il sistema ridotto e quello integrale. Il primo sviluppa una parte delle possibili giocate singole in base ai numeri scelti. Il secondo sviluppa tutte le possibili giocate singole in base ai numeri scelti, e chiaramente ha un costo superiore rispetto al sistema ridotto. Ancor più semplice è Extra MillionDay, visto che basta selezionare l’opzione per partecipare a un’estrazione aggiuntiva dopo quella base.

QUALI SONO I PREMI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Per quanto riguarda i premi al Million Day e all’Extra MillionDay, le vincite variano in base ai numeri indovinati e a quelli giocati. Teniamo conto di una giocata base da un euro. In questo caso, centrando tutti i numeri vincenti si vince un milione di euro. Invece, indovinando quattro dei 5 numeri vincenti, la vincita è di mille euro. Con il 3 si vincono 50 euro, mentre col 2 la vincita è di due euro. Il discorso cambia per quanto riguarda le quote di Extra Million Day.

Chi partecipa alla seconda estrazione della serata, si possono vince 100mila euro indovinando tutti i numeri vincenti. Il premio resta di mille euro per chi riesce a centrare il 4. Il premio è di 100 euro per chi invece becca il 3, infine con il 2 si vincono quattro euro. Il consiglio che vi rinnoviamo è di controllare con la massima attenzione le combinazioni fortunate di Million Day e all’Extra MillionDay, così da non avere dubbi sull’esito delle vostre giocate.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 15 – 16 – 34 – 42

EXTRA MILLION DAY: 10 – 22 – 28 – 35 – 39

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











