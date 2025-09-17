Ecco i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 17 settembre 2025, ore 20:30: scopriamo quali sono stati i fortunati
Quali sono stati i numeri vincenti del Million Day per l’estrazione delle ore 20:30 di questo 17 settembre 2025? Lo stiamo per scoprire su questa pagina visto che, come ogni giorno, andremo ad elencare appunto tutti i dieci numeri più fortunati, probabilmente quelli più fortunati in assoluto in questo momento. Possono infatti valere da un minimo di 100.000 euro fino ad un massimo di un milione di euro, cifre decisamente importanti che possono regalare diversi sfizi a chi le ottiene se non addirittura cambiare la vita del vincitore.
Con 100.000 euro si può ad esempio comprare una casa o magari gettare una solida base per acquistarne una. Si può anche portarsi a casa un’auto, sia sportiva e potente, ma anche un SUV o una station wagon, avanzando ancora un bel po’ di soldi. Che dire poi di una splendida vacanza in un posto esotico, magari alle isole Maldive, fra le mete più gettonate ogni anno.
C’è chi invece potrebbe pensare di investire i 100.000 euro nell’attività che ha sempre sognato, magari nel campo della ristorazione, del bar, o nel commercio, senza dimenticarsi di chi invece potrebbe decidere di spostare il malloppo sui conti dei figli, garantendo loro un futuro sicuramente più semplice. Ovviamente i sogni si moltiplicano in caso di vittoria da un milione di euro ma ci conviene tornare con i piedi per terra visto che l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 sta per arrivare: buona giocata.
I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY
Million Day: 14 – 30 – 34 – 46 – 50
Extra MillionDay: 8 – 10 – 26 – 32 – 51