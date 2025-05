Ma anche di domenica c’è il Million Day? La risposta è ovviamente positiva, visto che il gioco del milione di euro non si ferma mai, neanche in questo 18 maggio 2025. Si comincia come al solito alle ore 13:00, durante un pranzo classico domenicale fra lasagne, cannelloni e arrosto, ci sarà modo anche di vedere l’estrazione odierna, i cinque più cinque numeri vincenti, i dieci fortunati ma soprattutto quelli che renderanno fortunato chi li becca.

Bisognerà come al solito scegliere cinque numeri che vadano dall’uno fino al 55, dopo di che bisognerà giocarli, ma ricordatevi che avrete tempo solamente fino alle ore 12:50, quindi una decina di minuti prima del “dong”, le ore 13:00, quando chiuderanno definitivamente i terminali e addio giocata. Volete rischiare di avere fra le mani cinque numeri da un milione di euro e non giocarli? Meglio di no di conseguenza organizzatevi per tempo, e calcolate bene il tutto. Prima di congedarvi vi vogliamo stuzzicare dicendovi che a maggio sono già stati 4 i vincitori del milione di euro, fra cui tre nel giro di tre giorni, fra il 10 e il 13: che oggi sia la vostra grande occasione? Buona fortuna.

ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00, I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY

Million Day: 9 – 13 – 15 – 20 – 23

Extra MillionDay: 4 – 6 – 7 – 32 – 55