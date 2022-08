Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 19 agosto 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, NUOVI VINCITORI MILIONARI IN ARRIVO?

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay si palesano anche nella giornata di oggi, venerdì 19 agosto 2022. Sarà finalmente tempo di stappare la bottiglia di champagne che tenete da tempo in fresco per un’occasione speciale? La speranza è che la risposta possa essere positiva, in quanto in questo mese di agosto non si è ancora registrata l’assegnazione neppure di un milione di euro, mentre nel mese di luglio erano state soltanto due le persone baciate dalla Dea Bendata.

Gli stessi cinque numeri giocati al Million Day, vi offrono la chance di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Rammentiamo che in totale esistono tre tipologie di giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day: quali sono? Si parte dalla singola, per poi proseguire con la plurima e con la sistemistica. Nel primo caso, il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole effettuate. Infine, nella terza ipotesi, il prezzo è di un solo euro per ogni combinazione. Scommesse aperte sino alle 20.20; dalle 20.35 si potrà giocare per il giorno successivo.

PREMI MILLION DAY: QUANTO SI VINCE?

Con il Million Day e con l’Extra MillionDay quanto ci si può portare a casa in caso di vittoria? Le tariffe sono pubbliche e trovano spazio sul portale telematico ufficiale dei due concorsi e noi, per comodità, abbiamo deciso di riassumervele qui di seguito. Un milione di euro viene vinto con il Million Day qualora si azzecchino i cinque numeri vincenti. Mille euro si acciuffano invece quando se ne intercettano quattro. Per chi pronostica tre numeri, il premio è di 50 euro. Soltanto 2 euro, da ultimo, vengono ottenuti da chi indovina appena due numeri.

Quanto si può vincere, invece, con l’estrazione dell’Extra MillionDay? Se vengono totalizzati cinque punti, ci si porta a casa un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Chi intercetta 4 numeri ha diritto a mille euro (100 euro spettano a chi ne azzecca 3, ndr). Infine, con due numeri pronosticati correttamente si vincono 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole del Million Day rappresentano un argomento di agevole trattazione, dal momento che sono quasi del tutto inesistente. Basta sapere, infatti, che il giocatore sarà chiamato semplicemente a scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 per sperare di vincere il milione di euro che ogni dì viene messo in palio. Sempre e soltanto dopo le 20.30, però, si avrà modo di capire quanto sia stata generosa la buona sorte.

In tutto sono tre i tipi di giocata disponibili: la singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, per mezzo della quale sono effettuate più giocate singole; la sistemistica, che include una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema più adeguato alle esigenze di ciascun giocatore (integrale o ridotto). Per raccogliere e disporre di maggiori informazioni, il suggerimento è quello di collegarsi al portale telematico ufficiale del Million Day e dell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











