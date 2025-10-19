Questi sono i numeri vincenti e le due cinquine fortunate dell'estrazione del Million Day di oggi, domenica 19 ottobre 20250 ore 20:30

Scopriamo anche oggi, in questa domenica 19 ottobre 2025, quali saranno i numeri vincenti per l’estrazione del Million Day di questa sera, ore 20:30. Il Million Day, per chi avesse sentito solo ora questo nome per la prima volta, è un classico gioco in cui bisogna individuare i numeri, per l’esattezza cinque su un totale di 55 giocabili. Chi li becca tutti si porta a casa ben un milione di euro e, fino a oggi, sono stati 349 – dal 2018 a oggi – i fortunati che hanno appunto vinto quella cifra.

Possiamo definirli più che fortunati, visto che le statistiche matematiche sottolineano che, giocando cinque numeri, la possibilità di individuarli tutti e cinque in un range fra 1 e 55 è superiore a uno su tre milioni, precisamente 3.478.761. Anche indovinarne quattro su cinque, che garantisce invece una vincita di 1.000 euro, è tutt’altro che facile, ma in questo caso le possibilità aumentano a una su 13.915. Ben più semplice, invece, indovinarne due o tre, una vittoria che garantisce di portarsi a casa un euro – nel primo caso – o 50 nel secondo.

Beccare due numeri succede a uno su 17, mentre beccarne tre accade a uno su 284. Diciamo che le possibilità di ripagarvi la giocata (una schedina costa infatti un euro) sono piuttosto elevate, e anche di vincere 50 euro, una cifra che vi garantirebbe una pizza per due in pizzeria. A questo punto, se vi abbiamo convinto con questi numeri, non vi resta che giocare questa sera al Million Day.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 20.30

9 – 10 – 21 – 43 – 55

I NUMERI EXTRA MILLION DAY DEL 19 OTTOBRE

17 – 26 – 29 – 32 – 53