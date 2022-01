Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, 2 gennaio 2022

MILLION DAY, NUOVO VINCITORE MILIONARIO ALLE 19.00?

Nella giornata di oggi, domenica 2 gennaio 2022, si rinnova l’appuntamento con il Million Day, che, per mezzo di una nuova estrazione e di cinque numeri vincenti, potrebbe contribuire a rendere decisamente ricco questo secondo giorno del nuovo anno. La cinquina magica sarà espressa nel tardo pomeriggio odierno e, per consultarla, potrete consultare il presente articolo, grazie al servizio di aggiornamento de “Il Sussidiario”. In alternativa, potrete leggerla in diretta live nelle ricevitorie, sul sito www.millionday.it, sull’app Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. L’appuntamento è, come accade quotidianamente, fissato alle 19.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell'estrazione di oggi 1 gennaio 2022

Nel contempo, comunichiamo che il concorso targato Lottomatica ha premiato 200 giocatori fino a questo momento, rendendoli milionari. L’ultima vincita al Million Day risale al giorno di San Silvestro: era venerdì 31 dicembre e uno scommettitore di Crema, in Lombardia, si è aggiudicato l’intera posta in palio con una schedina da un euro. Sorte analoga era toccata il 20 dicembre in Sicilia (Regalbuto, provincia di Enna) a un giocatore, grazie a una plurima da cinque euro. Chi sarà, dunque, il primo milionario del 2022?

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Cinquina dell'estrazione di oggi 31 dicembre 2021

COME GIOCARE AL MILLION DAY? TUTTE LE MODALITÀ A DISPOSIZIONE

Mentre aspettiamo di scoprire i numeri vincenti del Million Day di oggi, domenica 2 gennaio 2022 (estrazione alle 19), ricordiamo a voi tutti che per giocare è necessario compilare una schedina, scegliendo numeri compresi tra l’1 e il 55. Tre in tutto le modalità di scommessa: la prima è la giocata singola, nella quale si pronosticano 5 numeri al costo di 1 euro. Poi, c’è la giocata plurima (più giocate singole, fino a un massimo di 10 in un solo scontrino). Infine, spazio alla giocata sistemistica, con la possibilità di pronosticare fino a 9 numeri.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 30 dicembre 2021: cinquina vincente?

I premi previsti sono numerosi, anche per coloro che non azzeccano la cinquina. Tra le possibilità di vincita, infatti, ne spicca anche una da mille euro, riservata a coloro che indovinano quattro numeri su cinque. Ribadiamo quindi il nostro consueto consiglio, vale a dire quello di consultare con scrupolo e attenzione la bolletta prima di etichettarla come “non vincente”, ricorrendo a tutte le metodologie esistenti per le operazioni di controllo. Importante: i premi in palio sono indicati al netto del prelievo applicato a norma di legge sulle vincite dell’8%.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 2 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA