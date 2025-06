Siamo arrivati al secondo appuntamento del Million Day, quello di stasera, 2 giugno 2025, che ci potrebbe consentire di chiudere al meglio questa giornata speciale in cui si celebra la Repubblica Italiana. Non cambia nulla rispetto al concorso di pranzo per quanto riguarda le modalità di gioco, perché restano sempre le tre principali, ognuna con le sue caratteristiche.

Million Day, numeri vincenti oggi 2 giugno 2025/ Estrazione delle ore 13.00: le vincite e le cifre

Ad esempio, la forma più semplice di partecipazione è la giocata singola da un euro, con 5 numeri da scegliere tra 1 e 55; poi c’è quella plurima, con più giocate singole per una schedina. Se effettuate la giocata cartacea, potete optare per massimo 5 giocate, il doppio in ricevitoria o online. In alternativa, è possibile optare per la giocata sistemistica, che consente di selezionare da 6 a 9 numeri e generare automaticamente diverse combinazioni da giocare. A seconda della modalità scelta, il sistema può elaborare solo una parte delle combinazioni possibili (sistema ridotto) oppure tutte le combinazioni matematicamente ottenibili (sistema integrale).

Million Day di oggi 1 giugno 2025/ Estrazione numeri vincenti delle ore 20:30

Una volta scelta la modalità con cui tentare la fortuna, bisogna prendere un’altra decisione, quella che riguarda un’opzione facoltativa che si può aggiungere: Extra MillionDay. In questo caso, bisogna fare ancora meno, perché non ci sono numeri da scegliere: si usa la stessa cinquina scelta, che viene messa in gioco per la seconda estrazione. Il costo è di un ulteriore euro, che va sommato a quello della giocata base.

Comunque, si tratta di un’opzione abbinabile a ognuna delle tre giocate sopracitate; nel caso di quella sistemistica, avete la facoltà di scegliere per quale combinazione applicare Extra. Se vi state chiedendo cosa cambia per quanto riguarda la probabilità di vincita, sappiate che è la stessa del gioco base: varia solo in base ai numeri indovinati.

MILLION DAY, ESTRAZIONE OGGI 1 GIUGNO 2025/ Numeri vincenti delle ore 13: ecco chi ha vinto

MILLION DAY ORE 20.30 ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI

Million Day: –

Extra MillionDay: –