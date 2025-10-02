Questi sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 2 ottobre 2025, le cinquine fortunate per la seconda ed ultima estrazione di oggi

Una nuova estrazione del Million Day sta per arrivare anche nella giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, una nuova possibilità di giocare e quindi di vincere un milione di euro ed eventualmente 100.000 qualora giocaste anche i numeri “Extra Million Day”. Su questa pagina vogliamo concentrarci su quali siano i numeri più ritardatari, quelli che sono diverse estrazioni che non compaiono al Million Day, a cominciare dal 44, che manca da ben 40 giocate.

Il 45 è invece latitante da 38 estrazioni, mentre per quanto riguarda gli Extra Million Day i tre “dormienti” sono il 19, il 29 e il 44, che non escono rispettivamente da 48, 37 e 31 estrazioni. Se quindi voleste tentare il tutto per tutto potreste giocarvi proprio tutti i ritardatari di conseguenza dovreste investire un euro, o due se voleste giocare anche al concorso Extra, sui numeri 19, 29, 44, 45 e aggiungendoci l’1, che è quello che manca da ben 49 estrazioni nel Million Day.

Ora che avete già la schedina di oggi, non vi resterà altro che recarvi presso la ricevitoria a voi più comoda, o eventualmente utilizzare l’app e il sito ufficiale, tentando la fortuna: noi come al solito vi facciamo il nostro personale in bocca al lupo e buona giocata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY

Million Day:

Extra MillionDay: