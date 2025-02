Quali sono i numeri vincenti del Million Day? Sarebbe bello saperlo in anticipo ma dobbiamo invece pazientare ancora un po’, tenendo conto che a breve scatterà la seconda estrazione di oggi, sabato 22 febbraio 2025, di uno dei giochi con i numeri senza dubbio più amati e chiacchierati d’Italia. Come molti di voi sapranno, il gong suonerà alle ore 20:30, a chiusura di questo sabato e orario che magari potrebbe regalare una magnifica serata a qualcuno di voi, ovviamente a chi è riuscito a portarsi a casa qualcosa.

Volete provare a giocare ma non sapete su quali numeri puntare? Allora se vi va potreste giocare i nostri numeri, o magari i vostri cinque fortunati con l’aggiunta dei nostri, e chissà che veramente non vi facciano venire a breve un bel sorriso a 32 denti. Partiamo dalla prima cifra scelta, e vogliamo puntare sul 22, la data odierna, aggiungendoci poi un bel 2. Spazio quindi al 44, e poi al 4, di modo che abbiamo scelto due cifre e il loro doppio. A completare la stringa spazio all’11, per una cinque che sarà quindi formata da 2, 4, 11, 22 e 44. Per una seconda giocata prendiamo invece l’8, il 17, poi il 26, il 39 e infine il 42. Siete pronti a giocarli per l’estrazione del Million Day di oggi delle ore 20:30? A voi la scelta.

MILLION DAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 7 – 18 – 33 – 44 – 49

Extra MillionDay: 12 – 19 – 20 – 34 – 38