Siamo di nuovi qui, fermi in attesa dell’estrazione del Million Day delle ore 20:30 di questo giovedì 22 maggio 2025, l’ultima possibilità di giocare e di conseguenza di portarsi a casa un milione di euro. Ancora qualche ora poi il pallottoliere ci restituirà le due cinquine fortunate, quelle associate ai numeri Million Day e agli extra Million Day, di conseguenza dovremo sperare di individuarne almeno 2 per ogni cinquina se volessi portarci a casa qualcosa.

Ma se prima non scegliamo i numeri da giocare potremmo sperare all’infinito, di conseguenza anche oggi vi veniamo incontro proponendovi le nostre cinquine. Cominciamo con un bel gruppo di numeri formato dal 12, il 19, il 29, il 40 e infine il 50. Per un’altra cinquina potremmo invece scegliere i numeri 9, 27, 33, 39 e infine 52. Concludiamo con una cinquina che potremmo definire standard, ovvero, i numeri legati alla data odierna, quindi il 5 (mese di maggio), il 20 e il 25 (per l’anno) e il 22 (il giorno). Manca un quinto numero, per cui scegliamo il 4, visto che il giovedì è il quarto giorno della settimana. Ora che avete tre cinquine se voleste potrete giocarne una, e buona fortuna col Million Day!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: