E' giunto il momento di andare a vedere i numeri vincenti dell'estrazione di questa sera, ore 20:30, del Million Day: ecco le cinquine fortunate

Quali sono i numeri vincenti del Million Day? L’estrazione sta arrivando anche in questa domenica, 23 novembre 2025, chiudendo così il weekend. Ci riferiamo infatti all’estrazione serale, quella delle ore 20:30, l’ultima delle due quotidiane, così come avviene ormai da anni per il gioco del milionario. C’è qualche nostro connazionale che è diventato di recente milionario grazie al Million Day? La risposta è purtroppo negativa, visto che nessuno si è portato a casa il grande malloppo di recente.

L’elenco dei vincitori – o dei super fortunati sarebbe meglio dire – resta quindi lo stesso che vi abbiamo segnalato quotidianamente negli ultimi giorni, leggasi i due successi avvenuti entrambi nel sud Italia, a Catanzaro il 5 novembre e a Messina il 7. Sono quindi passate più di due settimane dalla vittoria di conseguenza i tempi ci sembrano maturi affinchè un nuovo milione di euro venga distribuito.

Che per l’estrazione di questo 23 novembre 2025 arrivi la magia? Quando manca ormai poco più di un mese al Natale 2025, vincere un milione di euro, ma anche i 1.000 euro associati al 4, potrebbero rappresentare un ghiotto introito per poter fare i regali e ovviamente togliersi molte altre soddisfazioni. Che dire, se siete dei giocatori del Million Day, non perdete la fiducia e giocate i vostri numeri: se dovesse andare male non disperate, le probabilità di fare 5 sono bassissime.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 10 – 25 – 42 – 49 – 52

Extra MillionDay: 11 – 20 – 24 – 41 – 43

