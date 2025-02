Tutto è pronto – come sempre senza problemi o ritardi di alcuna sorta – per la seconda estrazione giornaliera del Million Day che allo scoccare delle ore 20:30 precise ci consegnerà (come di consueto!) la seconda serie di cinquine vincenti della giornata sempre associate agli immancabili ricchissimi premi che potrebbero farvi vincere fino ad un massimo di addirittura un milione di euro: occhi aperti e dita incrociate – insomma – perché non si sa mai che la sorte possa decidere di bussare proprio alla vostra porta carissimi lettori; mentre complessivamente come spesso facciamo vi ricordiamo anche che se voleste tentare la fortuna piazzando una (o anche più, nessuno ve lo impedisce!) scommessa nel Million Day partendo dai classici cinque numeri che volete inserire nella vostra schedina.

Fermo restando che la scommessa potrete piazzarla solamente entro le ore 20:20, noi dal conto nostro vi ricordiamo che in totale per massimizzare le vostre possibilità di vincere qualcosa potrete anche decidere di giocare alla versione Extra del Million Day che consiste in una sorta di seconda chance basata su un’estrazione aggiuntiva nelle quale verranno sorteggiati cinque numeri a partire da un totale di 50 (invece che i 55 iniziali!) dato che verranno esclusi i primi cinque protagonisti del concorso classico; ma tutto questo al costo di un addio al milione e di premi leggermente differenti.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: