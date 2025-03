Entrando ufficialmente nell’ultima settimana di marzo si fanno sempre più alte le speranze che il Million Day e l’Extra MillionDay tornino a donare qualcuno dei loro ricchissimi premi – specialmente quello da un milione di euro, o quello da 100mila protagonista della versione Extra – ai tanti giocatori che quotidianamente incrociano le dita e sperano di poter vincere la scommessa contro la Dea Bendata della fortuna: come in tutti gli altri giorni le estrazioni si terranno puntualissime alle ore 13:00 e alle 20:30, dandovi la possibilità – unica per qualsiasi altro gioco simile – di provare a vincere il vostro ambito bottino in ben due differenti concorsi del Million Day del tutto identici l’uno all’altro!

Visto che l’abbiamo citato in apertura, vale la pena ricordare che nel lungo mese di marzo che si concluderà il prossimo lunedì il Million Day ha – fino ad ora – assegnato solamente un premio da un milione di euro, dopo un febbraio altrettanto sfortunato nel quale ne sono stati vinti solo due; il tutto condito da un gennaio che sembrava poter essere altrettanto sfortunato, salvo invertire la rotta negli ultimi quattro giorno del mese con tre milioni assegnati in rapidissima successione tra – appunto – il 28 e il 31 gennaio!

