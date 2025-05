Sta per chiudersi questa domenica 25 maggio 2025 e quale modo migliore se non quello di tentare la fortuna con il Million Day? Anche questa sera, alle ore 20:30, si terrà infatti il classico appuntamento per tutti gli amanti del gioco del milione di euro, l’estrazione serale, che giunge ovviamente dopo quella delle ore 13:00. Quello che dovrete fare è semplice, giocarvi i numeri che combacino con quelli estratti. Facile, starò pensando qualcuno, e il pensiero è lecito ma è anche vero che a maggio ci sono stati ben 4 vincitori, 4 fortunati che fino a pochi giorni fa probabilmente non avevano mai visto un milione di euro in vita loro.

Perchè non provarci quindi? Magari potresti giocarvi qualche numero che vi consigliamo, come ad esempio questa cinquina formata dai numeri 5, 12, 19, 29, 44. Continuiamo con la data di oggi, di conseguenza scegliamo il 5, il 20 e il 25. Per gli altri due numeri possiamo scegliere il 45, ma anche il 55, giusto per completare la cinquina con i multipli di 5. Infine per un’ultima cinquina (giocatevi due euro, non di più), possiamo pensare a questi cinque numeri: il 7, che indica il caldo, ma anche l’1, che nella smorfia napoletana indica il sole, ad indicare questa giornata, quindi il 13 per la domenica e poi il 19 e il 3 che indicano il gioco e il divertimento. Ricapitolando vi dovrete giocare l’1, il 3, il 7, poi il 13 e il 19: niente male come cinquina, mi sa che la giochiamo anche noi.

