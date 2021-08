Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 26 agosto 2021

IN ARRIVO IL VINCITORE MILIONARIO NUMERO 179 DEL MILLION DAY? ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO

Siamo arrivati all’appuntamento del giovedì all’insegna del Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica che rinnova la sua estrazione, come sempre, alle ore 19.00 in punto. Cinque i numeri fortunati che a breve saranno resi noti e che per molti appassionati del gioco potrebbero rappresentare l’occasione per un cambio di vita definitivo. In palio, infatti, ben un milione di euro che potrebbero rappresentare un vero e proprio tesoretto. Come ottenerli? Naturalmente centrando l’intera combinazione fortunata!

Sebbene possa sembrare un gioco da ragazzi, in realtà non lo è affatto come si può facilmente intuire guardando il numero totale di milionari. Dall’inizio del gioco ad oggi, infatti, sono solo 178 coloro che sono entrati nell’Olimpo dei massimi vincenti. L’ultimo premio da un milione risale ormai ad oltre un mese fa, esattamente allo scorso 23 luglio, quando a Palermo, nel capoluogo siciliano, con una giocata singola di un solo euro è stata centrata la maggiore vincita in palio. Ma come andrà questa sera al Million Day? Non ci resta che attendere ancora qualche istante per poterlo scoprire!

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 26 AGOSTO 2021

2 – 12 – 15 – 31 – 44

MILLION DAY, ECCO COME GIOCARE: IL REGOLAMENTO

Le regole per riuscire a trasformarvi da semplici giocatori del Million Day in veri e propri milionari sono poche e semplici da apprendere. Oltre a dotarvi di tanta perseveranza, occorre avere al proprio seguito una buona dose di fortuna che non guasta mai. Ma vediamo subito come si gioca al Million Day e come sarà possibile eventualmente accaparrarsi del premio milionario ogni giorno messo in palio.

Cinque i numeri da inserire in schedina, al costo di 1 solo euro. Sarà possibile scegliere da una rosa di cifre che va da 1 a 55 per mettere a segno la giocata singola, ovvero quella classica. Tuttavia c’è anche la possibilità di procedere con la giocata plurima e sistemica, pensate entrambe per veri appassionati intenzionati a mettersi in gioco al 100%. Nella plurima è possibile inserire più giocate singole mentre nella sistemica si possono selezionare da 6 a 9 numeri e poi scegliere tra sistema integrale o ridotto. Ad ogni modo sarà possibile mettere in gioco le proprie cifre preferite recandosi in ricevitoria ma anche online e tramite app My Lotteries.

