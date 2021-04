MILLION DAY/ Estrazione di oggi dei numeri vincenti 26 aprile 2021

I numeri del Million Day di oggi 25 aprile sono stati appena resi noti e sono pronti per essere sottoposti al tradizionale controllo da parte dei concorrenti che sperano di poter vincere il premio massimo messo in palio. Mentre ci si avvia verso il finale del mese, la speranza è quella di riuscire ad aumentare il numero di milionari, finora fermi a cinque nel mese di aprile. Intanto appena in fondo a questa pagina potrete scrutare la combinazione vincente formata da cinque numeri. Esistono però anche altri metodi per controllare se quella estratta è stata davvero una cinquina fortunata: in che modo?

Dal sito ufficiale del Million Day sarà ad esempio possibile accedere all’apposita sezione sotto la voce “Verifica vincite” che permette di controllare rapidamente se quella giocata è stata davvero la combinazione vincente. Basta inserire il numero di serie sotto al codice a barre che è presente sul retro dello scontrino per procedere alla verifica veloce. Tra gli altri metodi a disposizione, anche l’app My Lotteries che oltre a giocare permette anche un controllo veloce e sicuro dell’eventuale vincita. Ed ancora, la pagina 782 di Mediavideo Mediaset contribuirà a fugare ogni eventuale dubbio (Agg. di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 APRILE 2021

9 – 44 – 50 – 51 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, STATISTICHE: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Le statistiche rappresentano come sempre uno dei focus preferiti dagli appassionati del Million Day. Queste possono fungere da ottima fonte di ispirazione nei casi in cui ci si ritrova a non avere idea sui numeri da mettere in gioco in occasione di un nuovo concorso. A tal proposito potrebbe essere utile andare alla scoperta dei numeri ritardatari e di quelli frequenti in vista del prossimo concorso in programma. In merito ai numeri che si fanno attendere da più tempo, troviamo in cima alla classifica il 32, che latita da ben 56 estrazioni. Lo segue il 6 a quota 49 estrazioni mancanti e poi dal 19 che completa il podio con 38 assenze collezionate. Appena fuori troviamo il 52 che si fa desiderare da 30 concorsi, mentre subito alle spalle il numero 11 è atteso da 29 estrazioni. Completa la top ten la serie di numeri composta da 48 (28), 35 (27), 42 (23), 33 (23) e 8 (22). Ora uno sguardo sui numeri frequenti, ovvero quelli che si fanno notare più spesso. In questo caso troviamo il podio composto dal 27 che ha collezionato ad oggi 45 estrazioni, e poi il 46 che di concorsi ne ha ben 44 e il 2 a quota 43 estrazioni. Appena fuori dal podio si vanno a piazzare i numeri 29 (42) e 21 (41) mentre il 51, 50 e 16 si fanno notare per via delle loro 40 estrazioni ad oggi collezionate. (Agg. di Emanuela Longo)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO AL MILLION DAY?

Inizia una nuova settimana e riparte come sempre con l’estrazione del Million Day: alle ore 19.00 in punto conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 26 aprile 2021. É trascorsa una settimana dall’ultima maxi-vincita, registrata a Crispiano (provincia di Taranto ) grazie ad una giocata con sistema ridotto, e c’è grande curiosità di conoscere chi sarà il 165esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica…

Fino alle ore 18.45 gli scommettitori hanno la possibilità di effettuare le ultime giocate al Million Day: ricordiamo che è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforma online e tramite l’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi è in programma l’estrazione della cinquina milionaria: su Il Sussidiario vi proporremo immediatamente la combinazione vincente, ma in alternativa sarà possibile seguire l’evento in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Manca sempre meno all’estrazione del Million Day di oggi ed è arrivato il momento di andare a scoprire quali sono le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. Prendere parte al gioco targato Lottomatica è molto facile: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la classica giocata singola, ma gli scommettitori possono optare anche per altre due modalità di scommessa: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La plurima permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro.

La sistemistica del Million Day permette di scegliere da sei a nove numeri ed in questo caso è possibile scegliere tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole – fino ad un massimo di 126 combinazioni – mentre il secondo sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori.



