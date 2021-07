Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 26 luglio 2021

OGGI CI SARÀ ESTRATTA LA CINQUINA DELLA VINCITA MILIONARIA DEL MILLIO DAY?

Inizia una nuova settimana e torna il classico appuntamento con il Million Day. Siamo alla ricerca del 177esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica e potremmo eleggerlo già oggi: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 26 luglio 2021.

Come ben sappiamo, fino alle ore 18.45 il Million Day prevede la possibilità di piazzare le ultime giocate: gli scommettitori hanno la facoltà di giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00, è in programma l’estrazione della combinazione dorata: potrete seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 26 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Tra pochi minuti potremmo scoprire il nuovo vincitore milionario della storia del MillionDay ma è ancora possibile piazzare le ultime scommesse, per questo motivo ci concentriamo sulle tipologie di giocata. Prendere parte al gioco Lottomatica è davvero semplice: basta scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la classica giocata singola, ma ci sono altre due modalità di scommessa.

Partiamo dalla giocata plurima del Million Day, che prevede una somma di giocate singole, sempre con cinque numeri ed al costo di 1 euro. L’altra è la giocata sistemistica, che prevede l’inserimento nella schedina da 6 a 9 numeri. In tal caso, è possibile distinguere tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (126 combinazioni), il secondo ne sviluppa solo una parte.



