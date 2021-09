Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 26 settembre 2021

MILLION DAY, RIPARTE LA CACCIA MILIONARIA

Domenica milionaria con il Million Day? È quel che sperano coloro che partecipano all’estrazione di oggi, domenica 26 settembre 2021. L’obiettivo è infatti indovinare i cinque numeri vincenti e conquistare il milione di euro in palio. Magari come è accaduto all’ultimo fortunato, il 190esimo milionario, che ha ottenuto quell’incredibile premio grazie ad una semplice giocata singola da un euro. Un vero e proprio colpo di fortuna che potreste mettere a segno. Bisogna comunque tener conto degli altri premi che si possono ottenere. Con il “4” ad esempio si ottiene una vincita di mille euro, invece col “3” bisogna accontentarsi di 50 euro.

Chi riesce a indovinare solo due numeri vincenti della combinazione fortunata recupera 2 euro. Dunque, massima attenzione quando arriverà alle 19 il momento dell’estrazione del Million Day, quello in cui controllare la propria giocata nella speranza sia quella fortunata.

MILLION DAY, COME SI GIOCA? LE TIPOLOGIE

Per chi muove i primi passi con il Million Day è importante allora quali sono le tipologie di giocata, a partire da quella singola. In questo caso bisogna compilare la schedina con 5 numeri al costo di un euro. C’è poi in alternativa la giocata plurima, con la quale inserire nella stessa schedina più giocate singole. Un po’ più complessa è invece la giocata sistemistica, che però prevede o un sistema integrale o uno ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati.

Invece il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibile giocate singole che si possono comporre con i numeri selezionati. Pertanto, ha costi inferiori ma permette di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numero tra i 6-7-8-9 selezionati. Le strade che si possono intraprendere al Million Day sono, dunque, e chissà se quella prescelta verrà baciata dalla fortuna.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 26 SETTEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

