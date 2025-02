Avete giocato al Million Day oggi all’ora di pranzo, ma non avete vinto? Se steste leggendo queste righe probabilmente è andata così ma sappiate che, come ogni giorno, anche oggi, giovedì 27 febbraio 2025, avrete una seconda opportunità per giocare, la consueta estrazione serale delle ore 20:30. Siamo certi che sarete in tanti in questo momento su questa pagina sia in attesa dei numeri vincenti che significano un milione di euro (o eventualmente 100.000 per gli extra Million Day), ma anche per i nostri consueti consigli su quali numeri giocare.

Million Day, numeri vincenti di oggi 27 febbraio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Come vi ricordiamo spesso e volentieri, non siamo dei maghi, ne tanto meno dei matematici o degli esperti di numeri, ma semplicemente ci piace scrivervi qualche cinquina, sperando che possa arrivare quella fortunata. Partiamo quindi dalle prime cinque cifre, e cominciamo con il 2, poi il 10, il 16, il 33 e infine il 40. Per un’altra cinquina scegliamo invece i numeri di oggi, quindi il 2, il 20, il 25, il 27 e come numero extra ci aggiungiamo il 43. Infine ecco l’ultima cinquina per l’estrazione delle ore 20:30 di oggi del Million Day, leggasi 7, 10, 17, 32 e 50. Se questi numeri vi piacciono potrete provare a giocarci, e se doveste vincere… bhe: ricordatevi di noi!

ECCO QUALI SONO I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay