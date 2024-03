Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 27 marzo 2024: in arrivo le cinquine

Ogni giorno si tiene il solito appuntamento, quello del Million Day, concorso che permette di giocare al costo di un solo euro e di vincere premi importantissimi a partire da due numeri indovinati fino ad arrivare a cinque, evenienza che corrisponde ad una maxi vittoria da ben un milione di euro. Per partecipare al concorso basta scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Si tratta di regole molto facili da rispettare e ricordare ma attenzione: è possibile avanzare una giocata semplice, certo, ma anche plurima o sistemistica. In questi casi cambiano leggermente le regole che sono consultabili sul sito del Million Day.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 26 marzo 2024: le combinazioni

C’è poi anche una seconda possibilità per vincere qualche premio: quella di avanzare un’altra giocata al secondo concorso dal nome Extra Million Day. In questo caso i numeri da scegliere sono sempre cinque e dovranno essere compresi sempre tra l’1 e il 55 ma saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale. In questo caso i premi in palio arrivano fino a 100.000 euro che si possono sommare ai premi del gioco principale. Le estrazioni quotidiane al concorso sono due: la prima è alle 13 e la seconda alle 20.30. Si può giocare a entrambi i concorsi puntando un euro l’uno: inoltre è possibile anche giocare in abbonamento fino a un certo numero di volte, ripetendo la propria giocata fortunata con i numeri che più ci stanno a cuore. In attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi, auguriamo a tutti buona fortuna!

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 19 – 21 – 44 – 53 – 54

EXTRA MILLION DAY: 3 – 12 – 33 – 51 – 55

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











