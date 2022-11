Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 27 novembre 2022: serie fortunata?

MILLION DAY: RICCHI PREMI IN ARRIVO?

Come di consueto alle 20:30 verranno estratte le cinquine vincenti per il Million Day e l’Extra MillionDay che potrebbero portare nelle tasche di un fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro. L’ultima vittoria milionaria registrata dal sistema risale al 20 novembre, con una giocata plurima piazzata da Basiglio in provincia di Milano. L’ultima vittoria dell’estrazione Extra, invece, risale all’11 novembre con una giocata da Quarto in provincia di Napoli.

La versione Extra del Million Day, lo ricordiamo, è completamente gratuita e per partecipare basterà puntare su una qualsiasi cinquina che varrà sia per la prima che per la seconda estrazione. Inoltre, la versione Extra estrae una cinquina tra i 55 numeri totali, escludendo i primi 5 estratti. Mentre per giocare si può optare per diverse opzioni di scommessa: singola, plurima e sistemistica. Le scommesse si concludono alle 20:20, mentre l’estrazione viene fatta 10 minuti dopo, ed infine si potrà giocare nuovamente a partire dalle 20:45 per l’estrazione di domani.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Come anticipato in precedenza, insomma, per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay si può optare per tre tipi di scommessa differente. La giocata singola è quella classica e prevede di puntare su cinque numeri inclusi tra l’1 e il 55 al costo di 1 euro. La giocata plurima, invece, permette di puntare su più di una cinquina, al costo di 1 euro l’una. Infine, la giocata sistemistica prevede di scegliere tra i 6 e i 9 numeri, decidendo anche il sistema con cui processare la vincita.

Chiunque, invece, si chiedesse come fare concretamente a piazzare la sua scommessa per il Million Day e l’Extra MillionDay, deve sapere che è veramente facile e si può procedere in diversi modi. Innanzitutto, ci si può recare in una qualsiasi ricevitoria abilitata sisal, comunicando la cinquina all’addetto del banco. Se, invece, si preferisse giocare comodamente da casa, si potrà procedere sia tramite il portale dedicato al Million Day, accedendo o creando le proprie credenziali, oppure con l’app dedicata MyLotteries.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 NOVEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

