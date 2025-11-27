Scopriamo l'elenco dei numeri vincenti del Million Day, con l'estrazione delle ore 13:00 della giornata di oggi, giovedì 27 novembre 2025

Non poteva mancare anche oggi su IlSussidiario.net l’appuntamento con il Million Day. La prima estrazione arriverà alle ore 13:00 di questo 27 novembre 2025, e quando manca ormai meno di un mese al Natale – come vi ricordiamo spesso e volentieri – una bella vittoria farebbe sicuramente comodo per avere qualche soldino in più per fare i regali o magari un bel viaggio se la vincita dovesse consentirlo.

Numeri vincenti Million Day di oggi 26 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Oggi vogliamo consigliarvi una cinquina un po’ sui generis, prendendo spunto da alcuni eventi che si sono verificati proprio il 27 novembre nella storia. Come primo numero scegliamo proprio il 27. Ci aggiungiamo il 22 che sta ad indicare l’animale nella smorfia, rifacendoci al primo bufalo che venne clonato dalla Cina nel 2004, proprio il 27 novembre. Fra gli altri eventi memorabili avvenuti questo giorno scegliamo il 55, che indica la musica, visto che oggi nel 1991 usciva l’album Dangerous, uno dei grandi capolavori del mito Michael Jackson.

Million Day di oggi 26 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00 con tutti i numeri vincenti

Attenzione anche al numero 1, che indica l’Italia, in quanto nel 1990 venne firmata la convenzione di Schengen per la libera circolazione delle merci, ancora oggi in vigore. Chiudiamo con il numero 8 che indica il faraone, visto che nel 1922 vi fu proprio il primo ingresso nella storia nella tomba di Tutankhamon. La nostra cinquina di oggi per il Million Day è quindi composta dai numeri 1, 8, 22, 27, e infine 55.

MILLION DAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: