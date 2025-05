Il Million Day sta per tornare. Come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire insieme quali saranno i numeri vincenti di uno dei giochi più amati d’Italia. È mercoledì 28 maggio 2025 e alle ore 20:30 ci sarà la seconda ed ultima estrazione odierna, una nuova possibilità di sbancare il banco come si suol dire in queste situazioni. Che sia il nostro e vostro giorno fortunato?

Million Day, numeri vincenti oggi 28 maggio 2025/ Estrazione delle ore 13:00: tutte le cifre e le vincite

Per scoprirlo dovremo per forza tentare la fortuna è ciò significa recarci in una ricevitoria prima de gong (ci sarà tempo per giocare fino alle ore 20:20 circa), e scegliere cinque numeri dall’1 al 55. A quel punto bisognerà incrociare le dita e sperare ovviamente di aver vinto. Cinque numeri indovinati significa che possiamo “salutare tutti” e iniziare una nuova vita, visto che avremo vinto un milione di euro. Qualora invece aveste indovinato i cinque numeri extra Million Day, a quel punto ci intascheremo 100.000 euro, una cifra che probabilmente non ci permetterà di cambiare la vita ma che ci garantirà comunque di vivere più agevolmente. Ci sono poi possibilità di vincente anche indovinando dai 2 ai 4 numeri la ovviamente con cifra ben più ridotte. Bhe a questo punto sapete cosa fare, di conseguenza ci lasciamo all’estrazione del Million Day di oggi, ore 20:30: buon divertimento.

Numeri vincenti Million Day di oggi 27 maggio 2025/ Le cinquine dell'estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day: 12 – 16 – 27 – 35 – 40

Extra MillionDay: 17 – 28 – 31 – 42 – 43