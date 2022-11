Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 28 novembre 2022

MILLION DAY, ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, come tutti i giorni, siamo in attesa dei numeri vincenti del Million Day, il gioco che permette di diventare milionari con una cinquina. L’ultima vittoria milionaria è di pochi giorni fa: risale al 20 novembre, con una giocata plurima piazzata da Basiglio in provincia di Milano. Per quanto riguarda invece l’Extra Million Day, l’ultima vittoria risale all’11 novembre con una giocata da Quarto in provincia di Napoli.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 27 novembre 2022: serie fortunata?

Ricordiamo che il gioco del Million Day ha una versione Extra che è completamente gratuita. Per partecipare basterà puntare su una qualsiasi cinquina che come varrà per la prima estrazione, varrà anche per la seconda. Inoltre, ricordiamo anche che la versione dell’Extra Million Day estrae una cinquina tra i 55 numeri totali, escludendo i primi 5 estratti. Le scommesse vengono effettuate fino alle 20:20, mentre l’estrazione viene fatta 10 minuti dopo. Dalle 20:35 sarà possibile ricominciare a giocare per il giorno seguente.

Estrazione Million Day/ Le cinquine con i numeri vincenti oggi sabato 26 novembre 2022

MILLION DAY, QUANTO SI PUÒ VINCERE?

Quanto si può vincere con il Million Day? I premi variano ovviamente in base ai numeri indovinati e ai numeri giocati. Considerando la base di giocata, che è appunto di un euro, in questo caso il giocatore ha la possibilità di vincere 2 euro se indovina 2 numeri, 50 euro indovinandone 3, 1000 se invece sono quattro quelli indovinati e un milione se vengono presi tutti e 5 i numeri vincenti.

Con l’Extra Million Day sono differenti i premi che i giocatori potranno portare a casa. Con 1 euro, qualora si indovinassero 2 numeri, la vincita è di 4 euro. Se invece si indovinassero tre numeri la vincita sarebbe di 100 euro. Qualora i numeri indovinati sarebbero 4, la vincita sarebbe di 1000 euro. Infine con 5 numeri indovinati si vincerebbero 100.000 euro.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi venerdì 25 novembre 2022

COME GIOCARE AL MILLION DAY: TRE METODI

Ricordiamo che per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay si possono effettuare tre tipi di scommesse differenti. Abbiamo la giocata singola, quella classica, che prevede di puntare su cinque numeri inclusi tra l’1 e il 55 al costo di 1 euro. C’è poi la giocata plurima che permette di puntare su più di una cinquina, al costo di 1 euro l’una. Infine gli scommettitori potranno effettuare la giocata sistemistica che prevede di scegliere tra i 6 e i 9 numeri.

Per effettuare la propria scommessa per il Million Day e l’Extra MillionDay, il processo è molto semplice: si può procedere in diversi modi. Il primo modo è il più classico: ci si può recare in una qualsiasi ricevitoria abilitata Sisal, comunicando la cinquina sulla quale si vuole puntare. Si può però giocare anche comodamente da casa: si potrà procedere sia tramite il portale dedicato al Million Day, accedendo o creando le proprie credenziali, oppure con l’app dedicata MyLotteries.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 28 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA