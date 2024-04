Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 29 aprile 2024: le combinazioni

MILLION DAY: ULTIME FORTUNATE VITTORIE

Aprile è stato un mese mediamente fortunato per il Million Day, almeno all’inizio. L’ultima vittoria del quarto mese dell’anno risale al 15, con il successo nell’estrazione serale di un fortunato giocatore, diventato il 283° milionario grazie alla maxi vittoria nel gioco. I numeri 2, 5, 12, 18 e 33 hanno permesso al giocatore di portare a casa un milione di euro a Marsala, in provincia di Trapani, splendida cittadina conosciuta soprattutto per la bontà e la qualità del suo vino rosso. Non finisce qui, però, la fortuna del mese di aprile. A Milano, il 10 del mese, un giocatore ha puntato sui numeri 11, 15, 22, 29 e 37 centrando la combinazione vincente. In questo caso, sempre con una giocata serale delle 20.30, l’utente ha puntato sui propri numeri online, vedendo presto realizzato il suo sogno di portare a casa il gruzzoletto da sei zeri.

Estrazione Million Day ed Extra Million Day/ Ecco i numeri vincenti di oggi 28 aprile 2024

Andando sempre a ritroso, il 5 del mese ha trionfato un giocatore di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, con la combinazione 15, 16, 30, 34 e 36: anche in questo caso, giocata serale, così come per il 280° milionario arrivato a Torino il 2 di aprile. Nella città sabauda i numeri giocati sono stati 1, 29, 37, 50 e 51 e hanno permesso anche in questo caso di ottenere 1.000.000, massima cifra in palio. Dicevamo, dunque, che aprile è stato mediamente fortunato perché alla grande abbondanza di milionari nella prima parte del mese, non ha corrisposto altrettanta fortuna nella seconda. Attenzione, però, perché mancano ancora due giorni alla chiusura del mese: riuscirà qualcuno, tra oggi e domani, a ottenere il prestigioso premio ambito da chiunque si approcci al concorso quotidiano del Million Day?

Numeri vincenti Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 27 aprile 2024

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 13

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA