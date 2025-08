Questi sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, domenica 3 agosto 2025, prima domenica del mese: scopriamoli assieme

Siamo pronti a farci un bel viaggione all’interno dei numeri che tanto ci piacciono, quelli del Million Day e precisamente quelli in vista dell’estrazione delle ore 20:30 di oggi, 3 agosto 2025. Pronti quindi con carta e penna a segnare le cifre fortunate ma nel contempo potrete segnarvi – sempre che vogliate – anche i nostri numeri che vi consigliamo, quelli che si spera siano ovviamente vincenti ma su cui non ci mettiamo la mano sul fuoco.

Million Day, estrazione di oggi 3 agosto 2025/ I numeri vincenti delle ore 13:00 e le vincite Extra

Non siamo chiromanti, maghi, veggenti o profeti, di conseguenza i numeri per il Million Day che vi scriviamo ogni giorno si basano semplicemente sul “sentimento” e nulla di più. Ad esempio potreste giocarvi questa cinquina legata alla data di oggi, quindi scegliamo il 3, poi l’8, quindi ci aggiungiamo il 20, poi il 25 e completiamo il tutto con un numero completamente a casaccio, leggasi il 47. Scegliamo altri cinque numeri dal pallottoliere e giochiamo il 2, poi il 4, quindi il 12, il 17 e infine il 51. Se voleste un’altra serie potreste puntare sui numeri 28, 31, 42, 47 e infine 53. Con questo mini elenco di numeri in mano potreste quindi recarvi presso la ricevitoria a voi più comoda – o magari quella con il gestore più simpatico – e giocarvi i numeri per il Million Day di questa sera: speriamo vi portino tanta fortuna.