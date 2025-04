Il Million Day non va mai in vacanza e chissà che oggi, mercoledì 3 aprile 2025, con la seconda estrazione delle ore 20:30, non possa regalare un bel milione di euro a qualche fortunato vincitore. L’appuntamento ve lo abbiamo già segnalato, questa sera attorno all’ora di cena, e giocare è molto semplice: scegliete i vostri cinque numeri e via dritti in ricevitoria. Se per caso aveste un po’ le idee confuse siete finiti sulla pagina giusta visto che siamo anche oggi pronti, anzi prontissimi, a darvi i nostri preziosi consigli, sperando che vi portino fortuna.

Partiamo quindi da una prima cinquina da giocare per l’estrazione del Million Day di oggi, ricordandovi che si tratta di numeri scelti completamente “a sensazione” di chi scrive. Puntiamo quindi sul 4, poi il 13, il 21, il 33 e infine il 47. Continuiamo con un’altra cinquina, ovvero il 7, il 22, il 33, il 40 e poi il 47. Concludiamo i consigli quotidiani di oggi per l’estrazione serale del Million Day, con il numero 10, il 25, poi il 33, il 39 e infine il 52. Qualora foste intenzionati a giocarli vi conviene organizzarvi in tempo, visto che le giocate saranno aperte fino ad una decina di minuti prima delle ore 20:30. Come sempre, che la fortuna sia con voi.

