Questi sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 13:00 di oggi, 3 dicembre 2025: scopriamo le cinquine fortunate

E’ iniziato un nuovo mese – per molti il più bello dell’anno – siamo al 3 dicembre 2025 e alle ore 13:00 assisteremo come sempre alla classica estrazione del Million Day, la prima del giorno, la quinta di questa nuova settimana.

Siamo quindi in attesa come dei segugi che vengano sorteggiati i dieci numeri fortunati, cinque più cinque, sperando ovviamente che qualcuno di voi, o in generale, in Italia, possa portarsi a casa il super premio e passare quello che si dice un magico Natale.

Negli ultimi due mesi abbiamo avuto una media di una vincita al mese, numeri davvero bassini rispetto al ritmo a cui eravamo abituati fino alla scorsa estate. Dopo un ottobre 2025 nefasto, con zero alla casella nuovi milionari, a novembre ci sono stati due fortunati, quelli che qui vi nominiamo spesso del 5 e del 7 novembre.

Speriamo quindi in un dicembre della svolta, con qualche fortunato in più proprio in vista delle festività, ma non dimenticatevi che si possono vincere tanti premi al Million Day di conseguenza anche un 100 euro in più “aggratis” non sarebbe affatto male sempre in ottica regali natalizi: a voi la fortuna, e buon Million Day a tutti.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 8 – 11 – 21 – 24 – 46

Extra MillionDay: 16 – 19 – 29 – 34 – 50