MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Cinquina fortunata? Estrazione di oggi, 3 gennaio 2022

L’attesa è terminata: il Million Day si arricchisce della terza estrazione del nuovo anno, che potrebbe incoronare un nuovo milionario, il 201esimo della storia del gioco, proprio oggi, lunedì 3 gennaio 2022. In questa pagina sarà possibile leggere i risultati dell’estrazione dei numeri vincenti. Tuttavia, non disperate se la cinquina vi è sfuggita; non va infatti dimenticato che il Million Day ha istituito premi secondari, pari a 1.000, 100 o 2 euro, che saranno distribuiti a tutti coloro che indovineranno quattro, tre o due numeri. Anche per oggi, si conclude qui l’appuntamento con il concorso made in Lottomatica: noi de “Il Sussidiario” vi auguriamo buona fortuna e vi attendiamo sulle nostre colonne domani, con l’estrazione del Million Day di martedì 4 gennaio 2022.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 gennaio 2022: cinquina vincente?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 3 GENNAIO 2022

5 – 10 – 24 – 27 – 44

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell'estrazione di oggi 1 gennaio 2022

NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI DEL MILLION DAY: LE STATISTICHE

Analizzando l’estrazione odierna del Million Day, focalizziamoci sui dati e sulle statistiche, dando particolare risalto ai numeri frequenti, ovvero quelli che si sono palesati con maggiore assiduità: in vetta alla classifica troviamo il 28 e il 50 con 44 estrazioni, seguito dal 3 (43) e dalla coppia 51-1 (42 presenze). Poi, nell’ordine, dalla sesta alla decima posizione, troviamo il 30 (41 apparizioni), il 36 (40) e il terzetto formato dal 45, dal 41 e dal 21 (39). Osservando invece i numeri ritardatari, vale a dire quelli che latitano da tempo, in cima alla graduatoria compare il 33 (assente da 43 estrazioni), tallonato a distanza di sicurezza dal 12 (28) e dal 38 (25). A chiudere la top ten dei meno presenti del Million Day sono il 23 (21), il 15 (21), il 24 (17), il 17 (15), il 7 (15), il 37 (14) e il 20 (14).

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Cinquina dell'estrazione di oggi 31 dicembre 2021

MILLION DAY, NUOVE VINCITE MILIONARIE?

Oggi, lunedì 3 gennaio 2022, va in scena il terzo appuntamento con il Million Day, che, per mezzo di una nuova estrazione e di cinque numeri vincenti, potrebbe assicurare una vera e propria svolta di inizio anno a qualche suo fortunato giocatore. Soltanto nel tardo pomeriggio odierno (in particolar modo dalle 19 in avanti, ndr) sarà resa nota la cinquina magica, di cui potrete venire a conoscenza consultando il presente articolo, grazie al servizio di aggiornamento de “Il Sussidiario”. Esistono anche altre alternative per restare informati, come assistere alla diretta live nelle ricevitorie, sul sito www.millionday.it, sull’app Lotto e collegarsi alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Nel frattempo, annunciamo che Million Day ha premiato 200 giocatori finora, di cui 54 nel corso del solo 2021. Il giorno di San Silvestro è stata registrata quella che fino a questo momento è l’ultima vincita di questa lotteria: in particolare, era venerdì 31 dicembre e uno scommettitore di Crema si è aggiudicato l’intera posta in palio con una schedina da un euro. Prima di lui, il 20 dicembre in Sicilia (Regalbuto, provincia di Enna) aveva trionfato un altro giocatore con una plurima da cinque euro.

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

I numeri vincenti del Million Day di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, saranno svelati unicamente alle 19, rammentiamo a tutti voi che per giocare serve compilare una schedina, selezionando numeri compresi tra l’1 e il 55. Le modalità di scommessa sono in tutto tre: la prima è la giocata singola, con cui si pronosticano 5 numeri al costo di 1 euro. Vi è poi la giocata plurima (fino a 10 giocate singole in un unico scontrino) e, da ultimo, la giocata sistemistica, con la possibilità di puntare su 9 numeri. Importante: i premi in palio sono indicati al netto del prelievo applicato a norma di legge sulle vincite dell’8%.

In ogni caso, non disperate se la cinquina vincente del Million Day non comprende tutti i vostri numeri: tra le possibilità di vincita, infatti, ve ne è anche una da mille euro, dedicata a coloro che indovinano quattro numeri su cinque. Ribadiamo quindi il nostro consueto consiglio, vale a dire quello di consultare con scrupolo e attenzione la bolletta prima di bollarla come “non vincente”, facendo ricorso a tutte le metodologie esistenti per le operazioni di controllo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA