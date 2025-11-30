Facciamo il punto sul Million Day con i suoi numeri vincenti dell'estrazione odierna, quella di domenica 30 novembre 2025: ecco i dettagli

Già sapete quello che faremo per il Million Day odierno delle ore 13:00, confezionare una cinquina in base agli eventi che sono accaduti nel corso della storia proprio oggi, il 30 novembre, e chissà che non possa regalarvi qualche gioia, magari non il super premio da un milione di euro ma tutti gli altri messi in palio.

Numeri vincenti Million Day di oggi 29 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Partiamo dal numero 55, l’ultimo di quelli disponibili, che indica la musica nella smorfia e il motivo è semplice: il 30 novembre del 1982 veniva pubblicato Thriller di Michael Jackson, quello che sarebbe diventato l’album più venduto della storia. Spazio quindi al numero 1, che indica il calcio, tenendo conto che oggi, nel lontano 1872, si disputò la prima partita di calcio internazionale, quella fra Inghilterra e Scozia.

Million Day di oggi 29 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00 con tutti i numeri vincenti

Scegliamo anche i numeri 6 e 35, che indicano il “santo” nella smorfia moderna e napoletana, rifacendosi al santo che si celebra oggi, Sant’Andrea. Chiudiamo la nostra cinquina quotidiana con il numero 25, l’anno odierno. I numeri da giocare oggi saranno quindi l’1, il 6, il 25, il 35 e infine il 55: buona fortuna a tutti voi che vi divertite con il Million day.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: