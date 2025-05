Siamo pronti a scoprire ancora una volta tutti i numeri vincenti del Million Day. In questo sabato sera, 31 maggio 2025, che da molti di voi probabilmente sarà dedicato ad una serata speciale in vista della finale di Champions League fra Inter e Paris Saint Germain, uno sguardo sarà rivolto anche all’estrazione delle ore 20:30 del Million Day, se ovviamente avrete giocato. Fra poco sapremo tutto, quali saranno i cinque numeri che valgono un milione di euro così come quelli che valgono 100.000 euro, gli extra Million Day, ma nell’attesa possiamo fare una bella cosa: pensare quali cifre giocare.

Un assist che ci permette ovviamente di segnalarvi le nostre cinquine, che come vi ripetiamo spesso e volentieri, non sono ne magiche ne veggenti, semplicemente numeri a caso, che ci piacciono, e che potrebbero, pensiamo noi, dare una mano a coloro che non sanno cosa giocare. Partiamo con i numeri della data di oggi, quindi il 31, il 5, il 20 e il 25, con l’aggiunta del 45. Chiudiamo con un’altra cinquina che rifacciamo proprio alla sfida di cui sopra fra Inter e PSG. Prendiamo l’1 e il 10 che indicano il gioco e il pallone. Scegliamo quindi il 3 che sta per divertimento, aggiungendoci l’8 e per lo stadio. Infine scegliamo il 33, visto che questa sera si giocherà la 33esima finale di Champions. Ricapitolando i nostri numeri da giocare al Million saranno l’1, il 3, l’8, il 10 e infine il 33: buona giocata!

